Aleksander Kwasniewski disse que o próprio fato de a Terceira Guerra Mundial ser discutida como um possível resultado é aterrorizante.

O mundo está um caos e pode chegar “massa crítica” a qualquer hora, alertou o ex-presidente polonês Aleksander Kwasniewski, citando a turbulência criada pela crise ucraniana.

O conflito pôs fim à velha ordem mundial, disse o ex-chefe de Estado durante uma entrevista na TV na quinta-feira.

“Em suma, estamos em um momento de caos perigoso”, ele concluiu. “Se adicionarmos mais agitação, como na fronteira com a Sérvia, a massa crítica pode ser facilmente ultrapassada.”

O próprio fato de que a possibilidade de uma nova guerra mundial está sendo discutida agora é assustador, ele acredita.

Kwasniewski começou sua carreira política nos tempos soviéticos como organizador da juventude polonesa e, após a queda do regime comunista, foi eleito para liderar o país por dois mandatos entre 1995 e 2005.













Ele culpou a Rússia pela crise na Ucrânia e elogiou o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, por liderar as nações ocidentais em oposição a Moscou. O ex-político afirmou que a Rússia “acabou por não ser tão forte.” A Polônia, por sua vez, “está fazendo o que pode fazer” para ajudar a Ucrânia e o esforço está sendo apreciado, disse ele. Kwasniewski citou uma carta que recebeu do ex-presidente ucraniano Leonid Kuchma como prova, na qual ele chamou os poloneses “verdadeiros amigos da Ucrânia.”

O governo polonês tem sido um dos maiores defensores de Kiev e não poupou palavras para acusar a Rússia de vários crimes. O primeiro-ministro Mateusz Morawiecki afirmou que a Rússia é semelhante à Alemanha nazista e deve ser derrotada militarmente. Varsóvia também se ofereceu para hospedar armas nucleares americanas em seu solo, mas Washington disse que não tem planos para tal implantação.

Moscou enviou suas tropas para a Ucrânia no final de fevereiro, citando o que chama de expansão da OTAN no país como uma das principais razões. A Rússia acusou as nações ocidentais de torpedear as negociações de paz com Kiev. Os EUA e seus aliados querem prejudicar a Rússia tanto quanto possível e estão usando os ucranianos como “bucha de canhão” O presidente russo Putin declarou.