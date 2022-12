Brasil nomeia protetores da Amazônia para liderar a reversão da política — CMIO

O novo presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva nomeou dois ativistas de preservação da floresta tropical como ministros do meio ambiente e dos povos indígenas na quinta-feira, parte da rodada final de 16 nomeações antes de sua posse no domingo. O líder esquerdista prometeu fazer do Brasil um líder no combate às mudanças climáticas, em uma reversão total das políticas pró-negócios de seu antecessor, Jair Bolsonaro.

Marina Silva, que já foi ministra do Meio Ambiente durante o primeiro mandato de Lula, de 2003 a 2008, assumirá o antigo cargo. Lula prometeu reverter os danos causados ​​​​por Bolsonaro, cujo mandato viu o desmatamento da Amazônia atingir uma alta de 15 anos, à medida que as proteções ambientais foram revertidas. O líder conservador também “destruído” o próprio ministério, disse o diretor do Observatório do Clima, Marcio Astrini, ao The Guardian, explicando que a agência “não existe mais. Terá que ser reconstruído quase do zero.”













Sonia Guajajara, a primeira mulher indígena a concorrer à vice-presidência do Brasil e deputada desde outubro, se tornará chefe de um ministério dos povos indígenas recém-criado, representando os 307 grupos indígenas do Brasil. Ela elogiou o que disse ser o compromisso genuíno de Lula com a preservação da floresta e a defesa dos grupos indígenas deixados “ameaçados, enfraquecidos e vulneráveis” pelo governo anterior.

O governo de Bolsonaro parecia mirar deliberadamente os ministérios relacionados à conservação para a fome burocrática, cortando orçamentos, reduzindo pessoal e redirecionando fundos para enfraquecer a supervisão dos preciosos – e valiosos – recursos da floresta tropical, de acordo com seus críticos.

Mas independentemente da motivação do ex-presidente, os madeireiros, garimpeiros, fazendeiros e outras indústrias extrativas que ele permitiu em terras indígenas e protegidas agora devem ser removidos, de acordo com Lula. O líder do Partido dos Trabalhadores ganhou elogios internacionais pela redução do desmatamento na Amazônia que supervisionou durante seus dois primeiros mandatos.

No entanto, Bolsonaro se recusou a ceder graciosamente, apresentando uma queixa no mês passado exigindo que os votos de metade das urnas usadas na eleição de outubro fossem descartados, embora – segundo o Tribunal Superior Eleitoral – fossem as mesmas máquinas usadas na eleição primeiro turno da eleição que deu a vitória de seu partido nas duas casas do Congresso.