De acordo com a publicação ucraniana Strana.ua, desde 2019 a União Europeia exige que as normas ucranianas sejam revisadas para os padrões da UE para a proteção das minorias nacionais. Essas demandas surgiram em conexão com a política de ucranização, que restringiu os direitos linguísticos, principalmente dos russos, mas também de outras minorias.