Congressista eleito sob fogo por alegar que sua mãe morreu nos ataques de 11 de setembro – CMIO

O republicano de NY George Santos, que admitiu ter fabricado detalhes de sua biografia, enfrenta críticas por mais declarações supostamente falsas

O congressista eleito de Nova York, George Santos, que admitiu esta semana “embelezar” seu currículo, supostamente falhou em esclarecer a alegação de que sua mãe morreu nos ataques de 11 de setembro.

O New York Post relatou a história na quinta-feira, apontando para uma postagem no Twitter de julho de 2021 na qual Santos disse, “O 11 de setembro ceifou a vida da minha mãe.” Cinco meses depois, ele voltou ao Twitter, dizendo que estava comemorando o quinto aniversário da morte de sua mãe, o que significa que ela morreu em dezembro de 2016.

De acordo com o obituário online da mãe de Santos, Fátima ACH Devolder, essa afirmação era verdadeira. Ela morreu aos 54 anos em dezembro de 2016, mais de 15 anos após os ataques terroristas de 11 de setembro ao World Trade Center e ao Pentágono em Nova York.

Devolder estava em seu escritório na Torre Sul do World Trade Center quando um avião sequestrado voou contra o prédio, de acordo com o site da campanha de Santos. Ela sobreviveu ao ataque, mas morreu “alguns anos depois, quando ela perdeu a batalha contra o câncer,” disse o site.













As autoridades de saúde de Nova York identificaram mais de 23.000 casos de câncer entre equipes de emergência e pessoas que viviam, trabalhavam ou estudavam perto do World Trade Center no momento dos ataques. O Post disse que, embora seja possível que a mãe de Santos tenha contraído câncer devido às toxinas liberadas no colapso das Torres Gêmeas, não há evidências de que ela estivesse no local ou próximo dele durante ou logo após os ataques.

Santos não respondeu às perguntas sobre as alegações sobre sua mãe. O futuro legislador de 34 anos admitiu na segunda-feira em uma entrevista ao Post que mentiu durante a campanha sobre sua educação universitária, histórico de empregos e antecedentes religiosos. Santos se descreveu em materiais de campanha como um “orgulhoso judeu americano”. Ele admitiu ao Post que na verdade era católico.

Santos também afirmou que sua família escapou da perseguição nazista na Ucrânia antes de fugir para a Bélgica e depois para os Estados Unidos. Um genealogista contratado pela CNN não conseguiu encontrar nenhum vestígio de herança ucraniana ou judaica nos antecedentes de Santos. Devolder nasceu no Brasil.

Questionado pelo ex-candidato presidencial Tulsi Gabbard durante uma entrevista à Fox News na terça-feira, Santos disse: “Posso dizer o mesmo sobre os democratas. Olhe para Joe Biden. Joe Biden mentiu para o povo americano por 40 anos”.