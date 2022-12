Russos não sancionados dificilmente recuperarão ativos na UE – banco central – CMIO

O regulador russo diz não ter confiança de que as instituições ocidentais protegerão os direitos dos investidores de usar seus fundos desbloqueados

As licenças emitidas pelos sistemas internacionais de compensação Euroclear e Clearstream para desbloquear alguns ativos do National Settlement Depository (NSD) da Rússia não garantem que os investidores russos possam recuperá-los, disse o banco central do país em comunicado nesta quarta-feira.

Na semana passada, os ministérios das Finanças da Bélgica e do Luxemburgo autorizaram a libertação de “certos fundos congelados e recursos econômicos” que pertencem a investidores russos não sancionados, concedendo uma licença geral ao NSD. Vários bancos tiveram seus fundos bloqueados no NSD devido a sanções da UE impostas contra o depositário no início deste ano.

“Prazos curtos, redação vaga nas licenças e a complexidade do procedimento de desbloqueio não dão confiança de que os reguladores ocidentais estejam prontos para garantir o direito dos investidores russos de dispor de suas propriedades”, disse. disse o regulador, e aconselhou os investidores a aguardarem as notificações dos seus corretores ou custodiantes sobre os resultados do processo de desbloqueio.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Rússia avalia chances de recuperar ativos congelados

A Euroclear e a Clearstream interromperam as transações com as contas da NSD em 28 de fevereiro e as bloquearam em 3 de junho, após a inclusão do depositário na lista de sanções da UE relacionadas à Ucrânia.

Em setembro, o depositário russo solicitou aos ministérios das finanças belga e luxemburguês licenças gerais, buscando desbloquear os ativos. Na terça-feira, o Banco da Rússia avaliou as chances de os países ocidentais devolverem ativos russos como “extremamente baixo” apesar do fato de que eles não foram legalmente confiscados.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT