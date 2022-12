As exportações de farinha russa sobem – CMIO

As exportações de farinha de trigo da Rússia triplicaram em 2022, disse o órgão regulador agrícola do país, Rosselkhoznadzor, em comunicado na quinta-feira.

Segundo o comunicado, o volume de exportação de farinha de trigo atingiu 722 mil toneladas este ano, ante 259 mil toneladas em 2021. As exportações totais de produtos processados ​​de grãos subiram para 1,3 milhão de toneladas, 69% a mais que no ano passado. As vendas de aveia russa também aumentaram 37%, para 163 mil toneladas.

O volume de exportação de grãos e derivados aumentou 3% em relação ao ano passado. De acordo com Rosselkhoznadzor, a Rússia forneceu esses produtos para 126 países em 2022, com a maioria dos embarques indo para o Oriente Médio, África e Ásia. A agência também observou que os embarques russos para os países vizinhos da União Econômica da Eurásia (EEU) aumentaram 1,6 vezes desde o início do ano.

Analistas esperam que a Rússia tenha uma safra recorde de grãos este ano e preveem que o volume de exportações agrícolas também será recorde. De acordo com o Instituto de Estudos de Mercado Agrícola, IKAR, a Rússia exportará 53,5 milhões de toneladas de grãos em 2022, incluindo 44 milhões de toneladas de trigo. Alexander Korbut, vice-presidente da União Russa de Grãos, disse à Forbes Rússia que, apesar da desaceleração nas exportações de grãos no início deste ano, que aconteceu enquanto os exportadores tentavam se adaptar às sanções ocidentais à Rússia, os embarques agora recuperaram o ímpeto.

“Os nossos exportadores adaptaram-se a esta situação [and] estamos nos aproximando de um recorde nas exportações … As empresas estrangeiras começaram a entender que os reguladores americanos e europeus não iriam bater na cabeça delas, acusá-las de serem inimigas do mundo e forçá-las a pagar multas por violar as sanções. Esse entendimento já está se formando, embora eu desejasse que fosse mais claro e preciso,” ele afirmou.

Embora as sanções não visem diretamente as exportações russas de alimentos, certas restrições relacionadas a remessa, seguro, financiamento e pagamentos ainda representam problemas para os exportadores russos. Moscou exortou repetidamente os governos ocidentais a suspender quaisquer sanções que afetem os embarques de grãos e fertilizantes da Rússia.

