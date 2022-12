Principais eventos da China em 2022: Olimpíadas, Crise em Taiwan, Congresso do PCCh

O ex-presidente chinês Jiang Zemin morreu em Xangai no dia 30 de novembro , aos 96 anos. O ex-presidente chinês sofria de leucemia e falência múltipla de órgãos. A cerimônia de despedida foi realizada em 5 de dezembro em Pequim , no Hospital Geral do Exército Popular de Libertação da China , contou com a presença da alta liderança do partido da RPC, incluindo Xi Jinping, bem como do ex-presidente chinês Hu Jintao. No mesmo dia, o corpo de Jiang Zemin foi cremado no Cemitério Memorial da Revolução de Babaoshan. As cinzas de Jiang Zemin foram espalhadas de um navio de guerra em 11 de dezembro sobre o mar na foz do rio Yangtze, no leste da China