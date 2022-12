Rússia e China terão faturamento recorde em 2022 e comércio crescerá 30%

O chefe do Serviço Federal de Alfândegas da Rússia , Vladimir Bulavin, disse em novembro que

O embaixador chinês na Rússia, Zhang Hanhui, disse na semana passada que o volume das exportações chinesas para a Rússia totalizou US$ 67,34 bilhões, um aumento de 13,4%, e as importações chinesas da Rússia totalizaram US$ 105,07 bilhões, um aumento de 47,5%.

Ele disse que, em 2022, a China e a Rússia superaram uma série de fatores desfavoráveis ​​em sua cooperação comercial e econômica. Em particular, em fevereiro, as partes assinaram um roteiro para o desenvolvimento de alta qualidade do comércio sino-russo de bens e serviços, que delineia o caminho para atingir as metas estabelecidas no comércio bilateral.

Os líderes da Rússia e da China estabeleceram anteriormente a meta de dobrar o comércio bilateral, elevando-o de US$ 100 bilhões por ano para US$ 200 bilhões até 2024. A marca de US$ 100 bilhões foi alcançada em 2018.

Após conversas entre os líderes em Pequim em 4 de fevereiro, o presidente chinês Xi Jinping traçou uma nova meta para aumentar o comércio Rússia–China para US$ 250 bilhões por ano.