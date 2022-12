Biden assina projeto de lei de gastos de US $ 1,7 trilhão – CMIO

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinou uma enorme lei de gastos de US$ 1,7 trilhão, evitando uma paralisação do governo após semanas de debate partidário. Além de financiar agências federais, a legislação contém medidas que proíbem o TikTok em dispositivos governamentais e cerca de US$ 45 bilhões em ajuda à Ucrânia.

Biden anunciou a mudança em um post de mídia social na noite de quinta-feira, enquanto ainda estava de férias nas Ilhas Virgens dos EUA, dizendo que o projeto de lei encerraria um “ano de progresso histórico”.

“Ele investirá em pesquisa médica, segurança, assistência médica para veteranos, recuperação de desastres, [Violence Against Women Act] financiamento – e obtém assistência crucial para a Ucrânia”, ele disse.

O projeto de lei reserva US$ 773 bilhões para gastos discricionários não relacionados à defesa – 6% a mais em relação ao ano passado – e US$ 858 bilhões para os militares, ou um aumento de US$ 76 bilhões em relação a 2021. Outros US$ 45 bilhões irão para a Ucrânia, incluindo US$ 9 bilhões para treinamento e equipar as forças armadas do país, US$ 13 bilhões em assistência econômica, US$ 4 bilhões para esforços de socorro a refugiados e US$ 300 milhões para a polícia local e guardas de fronteira. Além disso, US$ 687 milhões ajudarão a reabastecer os estoques de armas dos EUA, após mais de US$ 20 bilhões em ajuda direta a Kiev desde o início da operação militar russa em fevereiro passado.













Os funcionários federais também serão proibidos de baixar o aplicativo TikTok em dispositivos do governo sob a nova legislação, depois que alguns legisladores levantaram questões de privacidade sobre sua empresa controladora com sede em Pequim, a ByteDance. Ecoando outros republicanos, o senador Josh Hawley argumentou que o aplicativo representa “um grande risco de segurança para os Estados Unidos”, ditado “Até que seja forçado a cortar completamente os laços com a China, não tem lugar nos dispositivos do governo.”

Mais de uma dúzia de estados dos EUA já bloquearam ou restringiram o acesso ao TikTok de computadores do governo, e os legisladores da Câmara dos Deputados foram instruídos a excluir o aplicativo dos dispositivos estatais no início desta semana, depois que o Escritório de Segurança Cibernética alegou que o identificou. “uma série de riscos de segurança.”

Dezenas de republicanos da Câmara se opuseram veementemente ao projeto de lei de gastos coletivos, insistindo que a votação fosse adiada até que o Partido Republicano assumisse o controle do Congresso em janeiro. Devido a intenso desacordo sobre várias questões, incluindo ajuda para a Ucrânia, os legisladores foram forçados a aprovar uma medida temporária para evitar uma paralisação do governo no mês passado, mas as duas partes mais tarde chegaram a um acordo para a legislação de US$ 1,7 trilhão.