Bolívia em tumulto após a prisão do governador — CMIO

Manifestantes incendiaram a promotoria em Santa Cruz de la Sierra, capital da maior província da Bolívia, em protesto contra a prisão do governador Fernando Camacho. O governo nacional de La Paz condenou a violência na quinta-feira e disse que o político detido estava vivo e bem.

As autoridades são “respeitando [the] direitos constitucionais e direitos humanos”. de Camacho, que não foi ferido, o ministro da Justiça boliviano, Eduardo Del Castillo disse na quinta feira.

Camacho foi detido na tarde de quarta-feira, supostamente em um mandado citando seu envolvimento no golpe de 2019 que derrubou o presidente Evo Morales. UMA vídeo fazer rondas nas redes sociais mostra policiais fortemente armados cercando seu veículo e o governador algemado no chão.

O governo provincial de Santa Cruz rapidamente denunciado a prisão como “operação policial absolutamente irregular”, alegando que Camacho havia sido levado para “um local desconhecido” e que eles responsabilizavam pessoalmente o presidente Luis Arce por sua segurança.

"A operação de sequestro do governador foi realizada nas ruas do entorno de sua residência, quando ele voltava de atividades de gestão", disse. disse o gabinete do governador.













Simpatizantes de Camacho montam bloqueios de estradas, incendiado a promotoria provincial e invadiu os aeroportos de Viru Viru e El Trompillo, espalhando-se pelas pistas e entrando em vários aviões para verificar se o governador estava a bordo.

Santa Cruz é a maior e mais populosa província do país sul-americano sem litoral. Camacho tornou-se seu governador em maio de 2021, após obter apenas 14% dos votos na corrida presidencial de 2020. O governo suspeita que ele esteja envolvido no golpe de 2019, quando opositores de Morales – falsamente – alegaram irregularidades na eleição e forçaram o antigo presidente a fugir para o México.

O depoimento agendado de Camacho na investigação foi adiado por uma greve geral que ele organizou em novembro. Sua principal demanda era que o governo de La Paz reagendasse o censo para 2023, para que pudesse refletir melhor a população de Santa Cruz e dar à província o financiamento e a representação adequados.

Morales, que voltou para a Bolívia, mas não está mais no cargo, chamou Camacho de “líder golpista confesso” acusou-o de ser o responsável pela “quatro mortes, 33 dias de saques, incêndios, violações dos direitos humanos” e “o pior dano à economia de Santa Cruz e da Bolívia”, decorrente da greve.