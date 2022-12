Estudo nos EUA revela custo econômico do fechamento de escolas na era Covid – CMIO

Alunos excluídos das aulas durante a pandemia enfrentam uma renda vitalícia até 9% menor, com a Califórnia perdendo US$ 1,3 trilhão em PIB

O fechamento de escolas relacionadas à Covid causou uma queda drástica nas pontuações dos testes, e os alunos afetados podem ver suas perspectivas de renda vitalícia caírem quase 10%, afirmou um estudo recente da Universidade de Stanford. Segundo a pesquisa, as paralisações devem custar US$ 28 trilhões ao longo deste século.

O estudo vinculou a queda nas pontuações de matemática e leitura da oitava série entre 2019 e 2022 com o potencial de ganhos vitalícios dos alunos, concluindo que essas pontuações – que caíram em todos os estados dos EUA desde o início da pandemia – reduzirão a renda projetada dos alunos entre 2% e 9%, dependendo do seu estado de origem.

Esse déficit custará aos próprios estados entre 0,6% e 2,9% de seu produto interno bruto (PIB) todos os anos pelo resto deste século, continuou o jornal. Oklahoma (2,9%), Delaware (2,85%) e Virgínia Ocidental (2,75%) terão a maior queda percentual no PIB, afirmou, com a Califórnia sofrendo a maior perda geral de US$ 1,3 trilhão.













“A pandemia teve efeitos devastadores em muitas áreas, mas nenhuma é tão potencialmente grave quanto a da educação”, disse. autor Eric Hanushek escreveu na conclusão do estudo. “Há evidências contundentes de que os alunos na escola durante o período de fechamento e durante os ajustes subsequentes à pandemia estão alcançando níveis significativamente mais baixos do que seria esperado sem a pandemia”.

As escolas dos EUA, do jardim de infância ao 12º ano, fecharam para aprendizado presencial em março de 2020, com estados ou conselhos escolares individuais decidindo quando reabrir. A Flórida, administrada pelos republicanos, ordenou que todos os conselhos escolares fossem reabertos naquele mês de agosto, por exemplo, enquanto as escolas de Montana fecharam as portas apenas por um mês. No reduto democrata da Califórnia, apenas cerca de metade de todas as escolas havia retornado ao aprendizado presencial até o final do ano letivo seguinte.

O presidente da Federação Americana de Professores, Randi Weingarten, apoiou o fechamento de escolas, instando os professores a entrar em greve se forçados a trabalhar pessoalmente no outono de 2020.

A Avaliação Nacional do Progresso Educacional constatou em outubro que as pontuações de matemática e inglês dos alunos em todo o país sofreram o maior declínio ano a ano da história em 2022, apagando os ganhos constantes desde 2000.