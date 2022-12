Estuprador condenado é libertado após se casar com sua vítima – mídia – CMIO

Um tribunal paquistanês retirou a sentença de prisão perpétua contra um homem porque ele concordou em se casar com a mulher que agrediu.

Um estuprador condenado no Paquistão teria escapado de uma sentença de prisão ao concordar em se casar com a mulher surda de 36 anos que ele agrediu e engravidou em 2020.

O Tribunal Superior de Peshawar rescindiu na segunda-feira a sentença de prisão perpétua contra Daulat Khan, 23, depois que ele se casou com a mulher que foi condenado por estuprar, informou a CNN na quinta-feira, citando o advogado do homem. O casamento seguiu um acordo extrajudicial feito por meio de um jirga, um conselho de líderes locais que toma decisões com base na lei islâmica.

Khan também foi condenado a pagar uma multa de 100.000 rúpias (US$ 1.200) pela agressão sexual, que ocorreu no distrito de Swat, no norte do Paquistão. A vítima, que supostamente é surda e muda, posteriormente deu à luz uma criança como resultado do estupro.

O HRCP está chocado ao saber que um banco do Tribunal Superior de Peshawar absolveu um homem condenado e sentenciado à prisão perpétua por ter estuprado uma mulher com deficiência auditiva e vocal. O estupro é uma ofensa não cumulativa que não pode ser resolvida por meio de um casamento frágil de ‘compromisso’ pic.twitter.com/t9xcZegu0s — Comissão de Direitos Humanos do Paquistão (@HRCP87) 27 de dezembro de 2022

A Comissão de Direitos Humanos do Paquistão (HRCP) condenou a decisão do tribunal de libertar Khan, com base em um “compromisso” casamento, como “erro da justiça”. “Estupro é uma ofensa não cumulativa que não pode ser resolvida por meio de um acordo tão débil. O veredicto é, portanto, uma violação grosseira da lei e um erro judiciário”. A comissão instou os promotores a apelar da decisão e defender o compromisso do governo com os direitos das mulheres.













Uma média de 11 estupros são relatados no Paquistão todos os dias, de acordo com o HRCP, e muitos casos não são denunciados. Jirgas foram acusados ​​de perpetuar uma cultura de vergonha da vítima, especialmente quando se trata de estupro. Uma jirga no centro do Paquistão ordenou em 2017 que uma menina de 16 anos fosse estuprada como punição pelo suposto ataque sexual de outra menina por seu irmão.

O Swat ganhou fama em 2012, quando um atirador do Talibã paquistanês atirou na cabeça de uma menina por desafiar as ordens do grupo contra ir à escola. Dez homens foram presos e condenados a 25 anos de prisão por seus papéis no tiroteio. A menina, Malala Yousafzai, sobreviveu e se tornou uma proeminente ativista educacional. Ela recebeu o Prêmio Sakharov em 2013 e o Prêmio Nobel da Paz em 2014.

O governo do Paquistão respondeu ao clamor público sobre agressões sexuais endurecendo a lei de estupro do país e criando tribunais especiais para julgar os casos rapidamente. O Parlamento do país aprovou uma lei no ano passado dando aos juízes a opção de condenar os estupradores à castração química. Essa disposição foi posteriormente retirada em meio à oposição de especialistas em lei islâmica.