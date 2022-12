Holanda atualiza política de asilo para russos – CMIO

A Holanda estendeu sua moratória de decisão e deportação para cidadãos russos que fugiram do recrutamento militar no país por mais seis meses. Aqueles que escaparam da recente campanha de mobilização parcial, no entanto, não terão mais um status protegido e poderão ser deportados.

As decisões sobre pedidos de asilo apresentados por aspirantes a recrutas russos foram adiadas por mais meio ano, anunciou o Serviço de Imigração e Naturalização da Holanda (IND) na quarta-feira. A moratória foi originalmente introduzida em 29 de junho “falta de informações atualizadas, inequívocas e confiáveis ​​sobre até que ponto os recrutas na Rússia” esteve envolvido no conflito em andamento na Ucrânia, observou o serviço. A participação de recrutas nas hostilidades foi relatada no início do conflito, mas a questão foi prontamente abordada pelas autoridades russas que instruíram os militares a enviar apenas soldados profissionais.

Ainda assim, a moratória não se aplica mais a militares profissionais que desertaram durante o conflito e àqueles que fugiram da Rússia durante a campanha de mobilização parcial, lançada por Moscou no final de setembro, disse o IND. A decisão ocorre desde o “O ministro da Defesa da Rússia anunciou que a mobilização foi concluída e instruiu as unidades militares a interromper o trabalho de mobilização a partir de 31 de outubro”, disse. disse a agência em um comunicado.













“A informação disponível sobre a sua situação é suficiente para que o IND possa decidir sobre os pedidos de proteção internacional deste grupo-alvo”, enfatizaram as autoridades.

A medida foi criticada por grupos de direitos humanos, principalmente o chefe do Conselho para Refugiados da Holanda, Martijn van der Linden, que disse que não está claro por que as pessoas que fogem do serviço na Rússia por diferentes razões devem ser tratadas de maneira diferente, especialmente considerando que apenas algumas dezenas desses indivíduos acabaram no país.

“Não estamos falando de um grupo significativo que exige uma solução rápida”, disse à emissora pública NOS.

A mobilização parcial começou na Rússia com um decreto presidencial no final de setembro, com o Ministério da Defesa anunciando a convocação de 300 mil reservistas com formação relevante, serviço militar anterior e experiência em combate. Em 31 de outubro, o presidente russo, Vladimir Putin, disse que o “acabou a mobilização”. No início de dezembro, Putin disse que uma mobilização adicional estava fora de questão, com metade das tropas convocadas ainda permanecendo na reserva.