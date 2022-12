Morre ex-primeiro-ministro da Estônia Edgar Savisaar

“Edgar Savisaar faleceu na quinta-feira aos 72 anos no Hospital Central Ida-Tallinn. Savisaar foi uma das figuras proeminentes no cenário político da Estônia, ele desempenhou um papel importante na construção da recém-independente Estônia”, a mensagem diz.

Segundo o portal de transmissão ERR, Savisaar foi uma das figuras-chave na restauração da independência da Estônia, um político lendário e um dos fundadores da Frente Popular, primeiro-ministro em 1990-1992, presidente do Partido do Centro. Foi também Ministro do Interior e Ministro da Economia e Comunicações. De 2001 a 2004, ele atuou como prefeito de Tallinn. Em 2007, ele se tornou novamente o prefeito de Tallinn.

Em 2016, um congresso extraordinário do então oposicionista Partido do Centro elegeu Jüri Ratas como o novo presidente do partido, que substituiu o fundador e líder de longa data do partido, Edgar Savisaar, que se recusou a participar do congresso do partido.