A Ucrânia está pronta para conduzir uma investigação após a queda de um foguete na Bielo-Rússia

“O lado ucraniano, embora se reserve o direito incondicional de defender e proteger seu próprio céu, está ao mesmo tempo pronto para conduzir uma investigação objetiva na Ucrânia sobre o incidente ocorrido em 29 de dezembro no céu sobre o território da Bielorrússia como resultado de um ataque maciço de mísseis russos”, diz o comentário publicado no site da agência. Acrescenta que a Ucrânia está pronta para convidar especialistas autorizados de países não associados à Rússia de qualquer forma para participar de tal investigação.

Na quinta-feira, o Ministério da Defesa da Bielo- Rússia informou que as forças de defesa aérea da república atingiram um míssil, cujos fragmentos caíram perto da vila de Gorbakha, distrito de Ivanovo, região de Brest, que era um antiaéreo S-300 míssil guiado disparado do território da Ucrânia.

Atualmente, especialistas do Comitê de Investigação, do Ministério da Administração Interna e do Ministério da Defesa estão trabalhando no local. Não há relatos de vítimas.