O parlamentar bielorrusso chamou o incidente com o foguete de provocação deliberada

Na quinta-feira, o Ministério da Defesa da Bielo- Rússia informou que as forças de defesa aérea da república atingiram um míssil, cujos fragmentos caíram perto da vila de Gorbakha, distrito de Ivanovo, região de Brest, que era um míssil guiado antiaéreo S-300 demitido da Ucrânia. Atualmente, especialistas do Comitê de Investigação, do Ministério da Administração Interna e do Ministério da Defesa estão trabalhando no local. Não houve vítimas.