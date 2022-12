Congressista americano invejava a Ucrânia

O fluxo migratório dos países latino-americanos para os Estados Unidos atingiu um máximo quantitativo histórico em um cenário de dificuldades econômicas nos estados da região, agravadas pela pandemia. O número de detidos pelas autoridades norte-americanas na fronteira com o México nos últimos nove meses ultrapassou um milhão de pessoas. Nos últimos 11 meses, as autoridades dos EUA detiveram mais de dois milhões de migrantes na fronteira com o México nos últimos 11 meses, de acordo com o serviço de fronteira: em termos anuais, isso é significativamente mais do que em 2021.