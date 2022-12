Líder da Coreia do Norte estabelece novas metas militares para 2023 — CMIO

Dirigindo-se ao Comitê Central do Partido dos Trabalhadores do país, Kim Jong-un citou uma “nova situação desafiadora” na península

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, pediu o reforço das capacidades de defesa do país no próximo ano, citando a situação tensa na península coreana. O discurso de Kim na quarta-feira ocorreu após meses de lançamentos regulares de mísseis por Pyongyang, com alguns meios de comunicação afirmando que o país estabeleceu um recorde.

A Agência Central de Notícias da Coreia (KCNA) informou sobre o discurso do líder antes da Sexta Reunião Plenária Ampliada do 8º Comitê Central do Partido dos Trabalhadores, no qual Kim, entre outras coisas, expôs sua visão para a República Popular Democrática da Coreia (RPDC). militares em 2023.

De acordo com a transcrição, o chefe da Coreia do Norte enfatizou que o país está enfrentando um “situação desafiadora recém-criada.” Pensando nisso, Kim “estabeleceu novas metas-chave para reforçar as capacidades de defesa autossuficientes.”

A mídia estatal, no entanto, não divulgou quais são exatamente esses objetivos.

A KCNA informou que o líder supremo havia esclarecido o “orientação de luta contra o inimigo” ao qual o partido e o governo da RPDC devem aderir para defender a Coreia do Norte “soberania e interesses nacionais”.

Segundo a Reuters, Pyongyang estabeleceu um recorde em 2022 para o número de foguetes lançados, uma contagem que supostamente inclui vários mísseis balísticos e de cruzeiro.

Na sexta-feira passada, a Coreia do Norte lançou dois mísseis balísticos no mar ao largo de sua costa leste. Isso aconteceu dias depois que a KCNA afirmou que os militares do país haviam testado com sucesso seus satélites espiões carregados por dois foguetes.

Enquanto a Coreia do Sul e os EUA acusam consistentemente o Norte de desestabilizar a região, Pyongyang insiste que muitos dos lançamentos ocorreram em resposta aos exercícios militares conjuntos de Seul-Washington na península.

Na semana passada, os dois países concluíram exercícios com bombardeiros B-52 com capacidade nuclear americana e caças sul-coreanos.

As tensões entre o Sul e o Norte aumentaram ainda mais nesta segunda-feira, quando uma série de UAVs, presumivelmente lançados pela Coreia do Norte, cruzaram o espaço aéreo da Coreia do Sul.

Os militares de Seul não conseguiram abater nenhum deles, o que levou o presidente sul-coreano, Yoon Suk-yeol, a prometer uma resposta mais dura em caso de novos ataques. “provocações” pela RPDC.