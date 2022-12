Comitê de 6 de janeiro retira intimação de Trump – CMIO

O ex-presidente dos EUA sugeriu que havia sido descartado devido a uma iminente derrota legal ou má conduta do FBI.

O Comitê Seleto da Câmara de 6 de janeiro retirou sua intimação de dois meses ordenando que o ex-presidente dos EUA, Donald Trump, testemunhasse e fornecesse documentos relacionados ao motim do Capitólio e à eleição de 2020. Em carta aos advogados de Trump na quarta-feira, o presidente do comitê, Bennie Thompson (D-MS), explicou que a participação do ex-presidente não era mais necessária, pois a investigação havia terminado.

Trump, que havia processado o comitê para bloquear a intimação no mês passado, regozijou-se com sua retirada em um post em sua plataforma Truth Social, insinuando que havia mais em sua isenção do que aparentava.

“O Comitê Unselect de bandidos políticos“retirou”a minha intimação relativa ao protesto de 6 de janeiro da eleição presidencial CROOKED de 2020… porque eles sabiam que eu não fiz nada de errado ou estavam prestes a perder no tribunal”, Trump especulou, acrescentando: “Talvez o envolvimento do FBI em RIGGING the Election influenciou na decisão deles.”













O último comentário parecia fazer referência a revelações recentes do envolvimento do FBI na supressão da cobertura da mídia social da história do laptop do filho do então candidato Joe Biden, Hunter, nos meses que antecederam a eleição presidencial de 2020.

O advogado de Trump, Harmeet Dhillon, creditou o processo de separação de poderes de sua empresa contra o “intimação ilegítima” com convencê-los a “agite a bandeira branca” em um tweet na quarta-feira. A investigação teve “desperdiçou milhões para uma caça às bruxas puramente política”, argumentou Dhillon, acusando membros de “abuso total de processo e poder sem propósito legislativo legítimo.”

Segundo a CNN, porém, a intimação de Trump não foi a única intimada por falta de tempo. Os republicanos deixaram claro que não continuarão a investigação assim que assumirem o controle da Câmara dos Representantes na próxima semana.

O comitê divulgou seu relatório final na semana passada, acusando Trump de participar de um “conspiração de várias partes” para anular a eleição de 2020 e considerá-lo o “causa central” do motim no Capitólio.

O painel também encaminhou Trump ao Departamento de Justiça para ser processado por incitar ou ajudar uma insurreição, obstrução de um processo oficial, conspiração para fazer declarações falsas aos investigadores e conspiração para fraudar o governo dos EUA. Se condenado pela acusação de insurreição, ele pode ser impedido de retornar ao cargo federal.