O ministro da Defesa, Benny Gantz, disse a uma classe de cadetes que as instalações nucleares de Teerã podem ser atingidas dentro de dois ou três anos.

Israel poderia lançar uma ofensiva militar contra as instalações nucleares do Irã dentro de um prazo de dois a três anos, disse o ministro da Defesa, Benny Gantz, a uma classe de cadetes da Força Aérea de Israel na quarta-feira, vangloriando-se de que o país “tinhaaumentou significativamente sua preparação nos últimos anos e está se preparando para a possibilidade de um ataque ao Irã.”

O primeiro-ministro cessante, Yair Lapid, esclareceu que tal ataque seria uma resposta a “ameaças que vemos como existenciais”, assegurando aos pilotos recém-formados a superioridade militar de Israel, ao mesmo tempo em que adverte que o país “inimigos” este “nenhum governo israelense concordará com o Irã se tornar nuclear. Se for necessário agir, nós agiremos.”

Lapid foi substituído por Benjamin Netanyahu quando o recém-eleito governo deste último foi empossado na quinta-feira. O primeiro-ministro mais antigo de Israel até ser deposto no ano passado, Netanyahu é um falcão comprometido com o Irã que tem previsto que a República Islâmica teria uma bomba nuclear dentro de três anos desde 1992.













A própria previsão da inteligência militar de Israel não inclui Teerã recebendo a bomba tão cedo, no entanto. Em vez disso, o país “continuará em seu caminho atual de progresso lento” no reino nuclear, previu um relatório visto por Israel Hayom no domingo, acrescentando que “O Irã só mudará suas políticas se lhe forem impostas sanções extremas; então poderia decidir acelerar o enriquecimento para nível militar.”

Enquanto o Irã revelou no mês passado que estava produzindo urânio enriquecido com 60% de pureza em duas de suas usinas nucleares, o grau de armas requer 90% de pureza. Teerã há muito insiste que seu programa nuclear é de natureza inteiramente pacífica, embora o chefe de sua Organização de Energia Atômica tenha afirmado em agosto que eles têm a capacidade técnica de construir uma bomba se quiserem.

Embora alguns dos parceiros do agora extinto acordo nuclear de 2015, que limitava o enriquecimento de urânio do Irã a 4%, tenham feito esforços para reanimar o acordo, Teerã acusou os EUA de obstruir as negociações, mesmo quando Israel pediu a Washington que abandonasse totalmente o acordo. Israel prometeu manter sua postura hostil independentemente, insistindo que Teerã está determinado a “construir uma arma nuclear que põe em perigo a existência de Israel” e qualquer acordo potencial apenas os ajudaria a conseguir isso.