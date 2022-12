Na Bielo-Rússia, fragmentos de um foguete caíram a 66 metros de um prédio residencial, escreve a mídia

“Os destroços caíram nos arredores da aldeia. Como os correspondentes do Belt conseguiram descobrir, a casa mais próxima fica a apenas 66 metros de distância. Investigadores, especialistas do Comitê de Exame Forense do Estado, Ministério da Defesa, um grupo de desminagem estão trabalhando a cena em nome do presidente da Bielo- Rússia . Policiais isolaram o território, as pessoas foram levadas a uma distância segura”, informou a agência de notícias na quinta-feira.