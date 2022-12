Türkiye adverte a Grécia contra a expansão no Mar Egeu – CMIO

O ministro das Relações Exteriores, Mevlut Cavusoglu, advertiu Atenas de que Ancara usará “todos os poderes” para defender seus interesses

Türkiye não dará à Grécia uma única milha de águas territoriais no Mar Egeu, disse o ministro das Relações Exteriores da Turquia, Mevlut Cavusoglu, na quinta-feira, alertando que Ancara usará todos os meios à sua disposição para proteger seus interesses.

“Não permitiremos a expansão [Greek] águas territoriais em até uma milha no Egeu, quanto mais 12,” Cavusoglu foi citado como tendo dito pela agência estatal Anadolu. Seus comentários vieram em resposta a relatos de que Atenas planeja estender suas águas territoriais ao redor da ilha de Creta para 12 milhas náuticas.

Cavusoglu lembrou uma decisão parlamentar turca de 1995 que afirma que se a Grécia aumentar suas águas territoriais no Egeu além de seis milhas, o parlamento fornecerá ao governo “todos os poderes”, inclusive militares, a fim de defender os interesses nacionais de Türkiye.

O ministro ainda alertou a Grécia para não “Entre no heroísmo falso confiando naqueles que podem te proteger.”

“Não busque o aventureirismo. Não vai acabar bem para você!” Cavusoglu alertou.













Na semana passada, o governo grego anunciou que planeja estender suas águas territoriais ao sul e oeste de Creta em março, citando desenvolvimentos internacionais e regionais favoráveis, de acordo com o canal de notícias online In.Gr, que citou fontes da administração presidencial.

A medida coloca ainda mais pressão nas já tensas relações entre Ancara e Atenas. Em maio, Erdogan cortou oficialmente os laços com o primeiro-ministro grego Kyriakos Mitsotakis e fechou todos os outros canais de comunicação entre os países.

Embora as duas nações sejam parceiras da OTAN, elas têm uma longa história de rivalidade e estão envolvidas em uma série de disputas em andamento, incluindo o controle de várias ilhas do mar Egeu, bem como os direitos de perfuração no Mediterrâneo e o status de Chipre.