Médico alemão é multado pela Rússia por fotos e desenhos antinazistas

O homem é acusado de “justificar e apoiar crimes” como circunstância agravante para aprovar as ações da Rússia durante uma operação especial na Ucrânia. De acordo com o artigo, o médico enfrentaria até três anos de prisão. No entanto, o tribunal teve em conta que o arguido admitiu parcialmente a sua culpa e condenou-o a pagar 10.200 euros a favor do Estado.