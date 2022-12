Parlamento israelense decide sobre novo governo – CMIO

O parlamento de Israel votou a favor de um novo governo liderado pelo cinco vezes primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Voltando ao poder com o apoio dos sionistas linha-dura, Netanyahu prometeu levar adiante a controversa política de assentamentos de Israel.

O governo de Netanyahu foi confirmado por 63 votos a 54 na quinta-feira, quase dois meses depois que seu partido Likud e uma coalizão de partidos ortodoxos e de direita obtiveram a maioria na quinta eleição do país em quatro anos.

O venerável primeiro-ministro já liderou Israel por cinco mandatos – de 1996 a 1999 e novamente de 2009 a 2021 – e é o primeiro-ministro mais antigo do estado judeu.

Seu caminho de volta ao cargo envolveu fechar uma série de acordos controversos com os partidos Sionismo Religioso e Judaísmo Unido da Torá, ambos os quais afirmam que esses acordos lhes permitem reescrever a Lei de Retorno do país para reduzir a imigração e permitir que empresários judeus ortodoxos neguem serviço baseado em crença religiosa – por exemplo, permitindo que médicos recusem tratamento a pacientes LGBT.













Com a última disposição causando alvoroço entre os israelenses liberais, Netanyahu declarou no domingo que “não haverá situação em que uma pessoa, seja ela LGBT, árabe ou ultraortodoxa ou qualquer outra pessoa” é negado o serviço.

Netanyahu publicou na quarta-feira os princípios orientadores de seu próprio governo – que, embora não vinculativos, é a primeira declaração oficial de suas intenções no cargo.

Esses princípios incluem uma declaração do povo judeu “direito exclusivo e inalienável a todas as partes da Terra de Israel,” incluindo as disputadas Colinas de Golã, de acordo com uma versão traduzida publicada pelo Times of Israel. Embora as Nações Unidas e a maioria dos estados considerem ilegal a construção de assentamentos judaicos por Israel na região, as diretrizes de Netanyahu prometem “uma onda de fixação, desenvolvimento e promoção de iniciativas” nas Colinas de Golã.

No tema segurança, as diretrizes de Netanyahu prometem “fortalecer” forças de segurança de Israel, para intensificar o policiamento das comunidades árabes e “continuar a luta contra o programa nuclear do Irã.”

Em uma possível repreensão às exigências dos partidos ortodoxos, o texto também afirma que “o governo agirá para aumentar a imigração judaica de todos os países do mundo.”

Netanyahu está atualmente lutando contra acusações de corrupção e pode enfrentar um julgamento enquanto estiver no cargo. Seus parceiros de coalizão podem ter a chave para sua sobrevivência política aqui e podem apresentar legislação para tornar as decisões da Suprema Corte não vinculativas com o voto da maioria, adiar o julgamento de um primeiro-ministro em exercício até que ele deixe o cargo ou legalizar os crimes – fraude e quebra de confiança – supostamente cometida por Netanyahu.

O presidente russo, Vladimir Putin, parabenizou Netanyahu, dizendo ao líder israelense que espera que seu novo governo “continuará a política de desenvolver a cooperação russo-israelense construtiva”, no interesse de “paz e segurança na região do Oriente Médio.”