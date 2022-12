Minsk convoca embaixador de Kiev por incidente com queda de míssil em Belarus

O Ministério das Relações Exteriores de Belarus convocou Igor Kizim, embaixador da Ucrânia, para Minsk, depois que um míssil ucraniano caiu em território belarrusso, disse Anatoly Glaz, porta-voz da chancelaria.

“Como vocês sabem, hoje as forças de defesa antiaérea de Belarus derrubaram um míssil do complexo S-300 ucraniano sobre o território de Belarus. Este é um incidente muito sério, e o lado belarrusso leva esta questão o mais a sério possível. A este respeito, Igor Kizim, embaixador da Ucrânia em Belarus, foi convocado hoje [29] para o Ministério das Relações Exteriores de Belarus, e foi apresentado um forte protesto”, explicou Glaz aos jornalistas.

“Exigimos que o lado ucraniano conduza uma investigação completa sobre todas as circunstâncias do referido lançamento de mísseis, leve os perpetradores à justiça e tome medidas exaustivas para evitar a repetição de tais incidentes no futuro, o que pode levar a consequências desastrosas para todos”, sublinhou o porta-voz.

Questionado se o diplomata ucraniano admitiu que o míssil caído na Belarus foi lançado do território ucraniano, Anatoly Glaz disse que a resposta “permaneceria dentro das paredes” do prédio em que a nota foi entregue.

Operação especial militar russa Projétil lançado por sistema S-300 da Ucrânia cai em Belarus, segundo relatos (FOTOS)

Ele recusou declarar se a queda do míssil ucraniano foi uma provocação deliberada ou um acidente em resposta a tal pergunta, lembrando a necessidade de esperar que conclua a investigação do incidente.

“A investigação está em andamento agora. Não há informações exatas a partir de hoje, está trabalhando uma equipe de investigação “, disse Glaz.

Glaz também garantiu que durante a reunião com o embaixador ucraniano na chancelaria de Belarus não se falou em declarar os diplomatas ucranianos personae non gratae.

Nesta quinta-feira (29) o Ministério da Defesa de Belarus comunicou que as forças de defesa antiaérea do país interceptaram um projétil, e que os destroços caíram na região de Brest, não havendo relatos de vítimas. Uma investigação preliminar do órgão governamental apurou que se tratava de um míssil terra-ar S-300 disparado da Ucrânia.

Atualmente o local está sendo examinado pelo Comitê de Investigação, o Ministério do Interior e o Ministério da Defesa de Belarus, enviados por Aleksandr Lukashenko, presidente do país, após ser imediatamente informado do acidente.





