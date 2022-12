Sérvia reduz nível de alerta de tropas em meio ao impasse em Kosovo – mídia – CMIO

Isso ocorre depois que os sérvios na região separatista começaram a desmantelar bloqueios de estradas para diminuir as tensões com as forças de segurança locais.

A Sérvia suspendeu o estado de total prontidão de combate para suas forças armadas após as medidas para diminuir as tensões entre Belgrado e sua região separatista de Kosovo, informou a agência de notícias Tanjug na quinta-feira, citando o gabinete do presidente Aleksandar Vucic. O presidente colocou os militares e a polícia do país em estado de prontidão em 26 de dezembro.

Kosovo é predominantemente habitado por albaneses étnicos, mas tem uma maioria sérvia em suas áreas do norte. Os sérvios locais montaram bloqueios de estradas este mês após a prisão do ex-policial Dejan Pantic, acusado pelas autoridades de Kosovo de atacar escritórios da comissão eleitoral municipal. As barricadas provocaram um impasse com policiais fortemente armados, muitos deles de etnia albanesa, que foram implantados em comunidades sérvias. O primeiro-ministro do Kosovo, Albin Kurti, exigiu a remoção das barricadas e exortou os sérvios locais a desobstruir as estradas.

Na quarta-feira, um tribunal de Kosovo concordou em mudar a detenção de Pantic para prisão domiciliar. Vucic, por sua vez, pediu aos sérvios do Kosovo que desmanchem os bloqueios de estradas, o que começaram a fazer na quinta-feira. O líder sérvio disse ter recebido garantias por escrito da UE e dos EUA de que as autoridades de Kosovo não prenderiam manifestantes pacíficos ou enviariam forças de segurança para as áreas de maioria sérvia.

A Sérvia retirou suas tropas de Kosovo em 1999, depois que a OTAN interveio em apoio aos separatistas armados albaneses locais, bombardeando Belgrado e outras cidades. Desde então, as forças de paz da OTAN foram enviadas para a região, que finalmente declarou independência e exigiu o reconhecimento de Belgrado em 2008. Com o apoio da Rússia e da China, a Sérvia resistiu à pressão dos EUA e da UE para fazê-lo.