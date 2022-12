Falência do Nord Stream 2 adiada – CMIO

Um tribunal na Suíça suspendeu o processo de falência da operadora do gasoduto Nord Stream 2 por mais seis meses, até 10 de julho de 2023, anunciou o tribunal no Diário Oficial do Comércio da Suíça na quarta-feira.

O oleoduto foi totalmente concluído e pronto para lançamento em setembro de 2021, mas sua certificação foi adiada e eventualmente bloqueada pela Alemanha no início de fevereiro devido a sanções dos EUA. Após US$ 11 bilhões gastos em sua construção, ela agora está ociosa e sua operadora está lutando para evitar a insolvência.

Esta é a terceira vez que o Tribunal Cantonal de Zug, na Suíça, sede da Nord Stream 2 AG, concede à empresa uma prorrogação de uma moratória de reestruturação de dívidas, período durante o qual os credores não podem receber dinheiro da empresa.

Em maio, um juiz prorrogou uma moratória provisória no processo de falência e nomeou a empresa Transliq como administradora do Nord Stream 2. Em setembro, o tribunal voltou a adiar o processo, desta vez até 10 de janeiro de 2023.

Agora, a operadora endividada do gasoduto tem mais seis meses para lutar contra a falência de acordo com a lei suíça. A moratória é normalmente concedida quando os custos de funcionamento da empresa estão cobertos e existe a perspetiva de reestruturação da dívida ou de acordo com os credores.













A Nord Stream 2 AG é uma subsidiária da gigante energética russa Gazprom. O gasoduto, que atravessa o Mar Báltico, foi projetado para aumentar o fornecimento de gás russo à UE. É composto por duas cadeias e tem uma capacidade total de 55 bilhões de metros cúbicos de gás natural por ano.

O projeto foi iniciado em resposta a pedidos do governo alemão chefiado pela ex-chanceler Angela Merkel. Foi totalmente concluído e pronto para lançamento em setembro de 2021, aguardando a certificação da Alemanha e da UE. O governo alemão, no entanto, suspendeu o processo de aprovação em fevereiro porque as sanções anteriores dos EUA ao Nord Stream 2 dificultaram as negociações com o operador do projeto.

Cerca de 40 pessoas ainda estão empregadas para cuidar de tarefas técnicas e administrativas no Nord Stream 2, com os custos cobertos pela Gazprom.

