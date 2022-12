Primeiro-ministro polonês pede gastos de fundos pandêmicos da UE em militares – CMIO

Mateusz Morawiecki quer usar o dinheiro destinado a restaurar a economia do país no exército

A Polónia pretende usar o dinheiro que recebeu do Fundo Europeu de Recuperação, destinado a ajudar a restaurar a economia do país após a Covid-19, para financiar o seu exército, disse o primeiro-ministro Mateusz Morawiecki em comunicado na rede social Twitter esta quinta-feira.

“A disputa com a Comissão Europeia deve terminar”, insistiu o PM. “O verdadeiro conflito está acontecendo no leste da Polônia, e os fundos do KPO [National Recovery Plan] significa mais dinheiro para o exército polonês” ele enfatizou, referindo-se ao conflito em curso entre Moscou e Kiev.

Em junho, a Comissão Europeia aprovou o chamado Plano Polonês, que deveria fornecer cerca de € 35 bilhões (US$ 37 bilhões) para restaurar a economia do país após a pandemia de coronavírus. Esse dinheiro seria alocado do pacote de recuperação econômica pós-pandemia da UE de € 750 bilhões (US$ 799 bilhões).

Os fundos, no entanto, foram bloqueados pela UE devido a um impasse de longa data entre Varsóvia e Bruxelas sobre preocupações com o estado de direito. As autoridades polonesas insistem que já atenderam às demandas da UE e implementaram várias reformas judiciais, argumentando que o dinheiro está sendo retido por razões políticas.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, por outro lado, insistiu que as mudanças introduzidas por Varsóvia são “insuficiente” e que mais precisa ser feito para garantir a independência dos juízes poloneses.

Enquanto isso, a Polônia começou recentemente a fazer compras militares recordes, que incluem tanques, aeronaves, artilharia e sistemas de defesa aérea, e a concluir grandes contratos com fabricantes dos EUA e da Coréia do Sul.













No início deste mês, o Ministério da Defesa polonês instou as pessoas a se submeterem a treinamento militar e procurou inscrever até 8.000 voluntários a partir dos 15 anos para ensiná-los habilidades de combate e sobrevivência durante o inverno.

a polônia quer “treinar o maior número possível de pessoas” estar preparado para um “crise,” disse o ministro da Defesa Mariusz Blaszczak, observando que cerca de 4.000 pessoas já haviam passado pela primeira fase do programa “Treinar o Exército” em outubro e novembro.

Em julho, Blaszczak afirmou que a Polônia quer ter a força terrestre mais capaz da Europa e pretende aumentar a força de suas forças armadas de 143.500 para 300.000 soldados. Varsóvia também pretende gastar 3% de seu PIB em defesa – um dos níveis mais altos entre os membros da OTAN.