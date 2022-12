A nova unidade anti-China do Departamento de Estado dos EUA é uma perda de tempo e recursos – CMIO

A China House é outra iniciativa financiada pelos contribuintes projetada para antagonizar Pequim, em vez de trabalhar na reconciliação para o bem comum

O Departamento de Estado dos EUA anunciou em 16 de dezembro o lançamento da chamada unidade ‘China House’, uma reorganização interna projetada para ajudar a aprimorar a formulação de políticas contra Pequim, o principal rival geopolítico de Washington.

Esta unidade, oficialmente conhecida como Escritório de Coordenação da China, supostamente será a peça central da administração da política do presidente Joe Biden em relação a Pequim e empregará até 60 ou 70 pessoas especificamente para promover a competição de Washington em relação à China.

De acordo com uma prévia oficial que as autoridades dos EUA deram ao Politico, o governo quer agilizar o que vê como uma burocracia que atualmente não é rápida o suficiente para enfrentar os desafios da rivalidade geopolítica. Inevitavelmente, isso mostra que os EUA querem criar uma máquina diplomática mais completa para elevar essa rivalidade a um novo patamar, em vez de se concentrar na cooperação tão necessária à medida que o importante relacionamento EUA-China azeda.

Antes da implantação dessa nova entidade, os EUA reuniam recursos de várias agências e unidades desconectadas do Departamento de Estado. A unidade será chefiada por Rick Waters, um subsecretário adjunto que agora será seu coordenador inaugural. Mas a China House não foi descrita como uma solução vencedora, mas sim como uma parte crucial de um esforço muito mais amplo para combater a crescente influência de Pequim em todo o mundo.













Claro, essas unidades orientadas para a China dentro do governo dos EUA não são exatamente novas. Sabemos que em outubro de 2021, a Central Intelligence Agency (CIA) criou o chamado China Mission Center e, da mesma forma, em fevereiro do mesmo ano, o Departamento de Defesa formou uma China Task Force. Cada um deles equivale essencialmente à mesma coisa: aumentar a coordenação interna dentro de várias agências governamentais para aumentar a percepção da ameaça da China e tentar conter Pequim.

Embora os EUA tenham jurado em vários formatos que não estão buscando uma nova Guerra Fria contra a China e desejam cooperar em pontos-chave de benefício mútuo, essas ações contam uma história diferente. Essa história é que os EUA estão empenhados no confronto em primeiro lugar. Por seu lado, a China destacou a necessidade de uma cooperação ganha-ganha, da qual existem inúmeros exemplos possíveis.

Por exemplo, o Departamento de Energia dos Estados Unidos anunciado na semana passada que os cientistas do National Ignition Facility alcançaram um avanço importante na fusão nuclear. Tal avanço iludiu os cientistas nucleares por quase 60 anos, mas sua implantação no portfólio de energia dos EUA (e global), como está atualmente, provavelmente não terá qualquer significado até os anos 2060 ou 2070 devido a desafios de engenharia. No entanto, com o talento de engenharia de classe mundial da China, Pequim poderia dar uma mão muito necessária para ajudar a desenvolver essa tecnologia para o mundo real. Essa cooperação poderia expandir enormemente o arsenal mundial na luta contra a mudança climática e ajudar os Estados Unidos e outros países a alcançar a neutralidade de carbono antes ou antes dos prazos previstos.













Os EUA também podem encontrar novos caminhos para cooperar no comércio para ajudar a criar empregos americanos por meio da China. Em janeiro deste ano, foi relatado que a China ajudou não apenas a salvar 9.000 empregos existentes na área de Boston, mas também criou mais 400.000 nos próximos 20 anos, depois que a China Ocean Shipping Company abriu o serviço direto de navios da China para o Porto de Boston. Ambos os exemplos, um hipotético e outro muito real, destacam o que uma China House poderia focar – ajudar os trabalhadores americanos e o mundo – em vez de aumentar a competição entre os dois países mais importantes do mundo.

Do jeito que está, a China House está se preparando para não ser tão produtiva. Será uma das várias agências orientadas para a China dentro da bolha do governo federal que competirão por influência e fundos, como vimos acontecer em inúmeros outros exemplos ao longo dos anos. Isso será essencialmente um poço de dinheiro para os contribuintes dos EUA que não produzirá nenhum resultado tangível para beneficiar a vida das pessoas comuns, mas servirá apenas para demonizar a China aos olhos do público internacional, provavelmente sem sucesso. A unidade quase certamente será uma perda de tempo e recursos que os EUA poderiam direcionar para atividades mais produtivas que beneficiem ambos os lados.

Sem dúvida, a China House irá deteriorar ainda mais as relações entre os dois lados. Isso jogará gasolina em um incêndio já intenso e desgastará ainda mais uma conexão já danificada entre os dois países. A administração realmente deveria pensar duas vezes sobre os objetivos da China House e, pode-se esperar, direcionar esses recursos para fins mais produtivos. Como a relação diplomática mais importante do mundo, a China e os EUA têm muito que poderiam alcançar juntos, em vez de desperdiçar tempo e energia em uma competição infrutífera.