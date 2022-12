UE deve testar todas as chegadas chinesas para Covid-19 – Itália — CMIO

Com a maioria das restrições pandêmicas agora levantadas por Pequim, Roma diz que “agiu imediatamente”

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, instou a UE a impor uma exigência de teste de coronavírus em todo o bloco a todos os passageiros aéreos que chegam da China, depois que Pequim anunciou que facilitaria bastante as restrições às viagens internacionais. Apesar de enfrentar um aumento nas infecções, o país asiático afrouxou suas rígidas medidas de contenção no início deste mês.

A Itália ordenou o teste obrigatório de antígeno de todos os viajantes que chegam da China no início desta semana, após o anúncio de Pequim de que encerraria a quarentena obrigatória para passageiros a partir de 8 de janeiro, reabrindo efetivamente as fronteiras do país.

“Agimos imediatamente”, Meloni disse em entrevista coletiva na quinta-feira. “Esperamos e esperamos que a UE queira agir dessa maneira”, disse. ela continuou, acrescentando que a política da Itália arriscaria “não sendo totalmente eficaz” a menos que seja aplicada por todos os estados membros do bloco.

Enquanto Meloni falava, o Comitê de Segurança Sanitária da UE se reuniu em Bruxelas em uma tentativa de formular uma resposta comum ao esperado afluxo de viajantes chineses em janeiro.













Mais adiante, EUA, Japão, Índia, Taiwan e Malásia anunciaram requisitos de teste para chegadas chinesas, com Japão e Índia afirmando que aqueles com teste positivo teriam que entrar em quarentena.

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA disseram que esse requisito “ajudará a retardar a propagação do vírus enquanto trabalhamos para identificar e entender quaisquer novas variantes em potencial que possam surgir”.

Depois de manter algumas das políticas mais rígidas de ‘Zero Covid’ do mundo por quase três anos, a Comissão Nacional de Saúde da China (NHC) anunciou no início deste mês que não exigiria mais testes negativos para entrar na maioria dos prédios públicos e não exigiria mais que pacientes assintomáticos isolassem eles mesmos em casa.

Na semana passada, o país rebaixou sua resposta ao coronavírus de “Medidas de controle de nível” para os menos rigorosos “Nível B” resposta, o que significa que, a partir de 8 de janeiro, mesmo os pacientes sintomáticos da Covid-19 não precisarão mais se isolar, e as autoridades locais não poderão mais bloquear comunidades inteiras no caso de um surto localizado.

Novos casos dispararam após esses anúncios, com 37 milhões de pessoas contraindo o vírus em um único dia na semana passada e quase um quarto de bilhão de pessoas infectadas este mês. Oficialmente, o NHC afirma que esses números são quase 10.000 vezes menores.