Putin promete melhoria no ambiente de negócios – CMIO

O governo apoiará indústrias e investimentos de alta tecnologia, disse o presidente russo

Moscou continuará a promover o desenvolvimento de empresas modernas e de alta tecnologia e a criar condições confortáveis ​​para os investidores trabalharem no país, disse o presidente russo, Vladimir Putin, na quarta-feira.

A declaração foi feita durante o lançamento da Pskov Titan-Polymer Plant, que deverá fortalecer a soberania industrial da Rússia e contribuir para a substituição de importações de produtos poliméricos usados ​​na indústria farmacêutica e embalagens de alimentos, entre outras áreas.

Putin, que estava participando do evento via link de vídeo, falou sobre os planos de formar um cluster industrial de empresas na região de Pskov que usará os produtos Titan-Polymer como matéria-prima. Isso ajudará a criar novos empregos e fortalecer a economia e a esfera social da região, disse ele.

“Espero que no próximo ano tenhamos … ainda mais lançamentos dessas indústrias de alta tecnologia [in Russia],” afirmou o presidente.

Um estudo recente da antiga divisão russa da McKinsey, a empresa de consultoria Yakov & Partners, mostra que o clima de negócios na Rússia tem melhorado, apesar de uma série de amplas sanções ocidentais. Metade das maiores empresas russas relataram uma melhora nas condições de negócios no país e três quartos esperam que a situação continue melhorando em 2023. Isso pode indicar uma recuperação do sentimento na economia russa, segundo os autores do estudo.

