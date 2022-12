China revela planos de cooperação militar com países árabes — CMIO

O Ministério da Defesa de Pequim diz que laços mais profundos ajudariam a construir uma “comunidade China-Árabe com um futuro compartilhado”

O Ministério da Defesa chinês sinalizou sua disposição de fortalecer a cooperação militar com os estados do Golfo, a fim de promover “paz mundial.” A declaração veio semanas depois que o presidente Xi Jinping participou da primeira Cúpula China-Estados Árabes e da Cúpula do Conselho de Cooperação China-Golfo na Arábia Saudita.

Quando perguntado por um jornalista na quinta-feira sobre o “oito ações conjuntas” proposto por Xi nas reuniões, o porta-voz do Ministério da Defesa, Tan Kefei, disse: “Os militares chineses estão dispostos a trabalhar com os militares dos países árabes” para “promover conjuntamente iniciativas de segurança global,” entre outras coisas.

Laços mais profundos contribuiriam positivamente para “a construção de uma comunidade China-Árabe com um futuro compartilhado,” ele adicionou.













Tan passou a descrever o exército chinês, bem como os das nações árabes como “forças importantes para a manutenção da paz e estabilidade mundial.” Ele observou que Pequim e as potências regionais compartilharam tecnologia militar e realizaram exercícios conjuntos nos últimos anos.

Segundo o porta-voz do ministério, este “cooperação frutífera” ajudou a construir “confiança mútua estratégica” entre a China e os países árabes.

O presidente Xi fez uma visita oficial a Riad a convite do rei Salman de 7 a 10 de dezembro.

Falando na cúpula chinês-árabe, o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman revelou que foram realizadas discussões sobre o “criação de uma zona de livre comércio entre a China e os países do Golfo Pérsico.”

Além disso, os estados do Golfo e a China confirmaram planos de trabalhar em conjunto para resolver “problemas de segurança alimentar e energética,” além de cooperar com as cadeias de suprimentos, acrescentou o príncipe herdeiro.

Como resultado, Pequim e Riad assinaram vários acordos e memorandos de entendimento.

O chefe de Estado chinês também manteve uma reunião separada com seu homólogo egípcio, Abdel Fattah el-Sisi.