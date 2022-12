Cavusoglu chamou as negociações trilaterais de importantes para a situação na Síria

“A reunião acabou sendo proveitosa. Acreditamos que a interação com as autoridades sírias é importante para chegar a um acordo que assegure a estabilidade e a paz duradoura, e esses contatos também são importantes para chegar a um consenso entre o regime e a oposição na estrada mapa (assentamentos – ed.)”, – cita o jornal Ministro do Hurriyet.

Ele observou que as autoridades sírias não cooperaram com os turcos na luta contra o terrorismo devido a diferenças políticas. Ele não descartou a cooperação com Damasco nesta área no futuro, observando que as negociações atuais com as autoridades sírias não impedem Ancara de continuar as operações de combate aos terroristas.