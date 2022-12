Belgrado pede aos sérvios do Kosovo que removam as barricadas – CMIO

O presidente Aleksandar Vucic diz que os EUA e a UE deram “fortes garantias” sobre a disputa com Pristina

O presidente sérvio Aleksandar Vucic reuniu-se com representantes dos sérvios de Kosovo na quarta-feira e pediu-lhes que desmantelassem os bloqueios de estradas que haviam erguido, disse o comissário de Belgrado para Kosovo, Petar Petkovic, em entrevista coletiva.

Sérvios étnicos no norte da província separatista colocaram bloqueios de estradas três semanas atrás, em protesto contra a prisão de vários sérvios e o envio de policiais albaneses fortemente armados para suas comunidades.

O pedido para desmantelar os bloqueios veio depois que a UE e os EUA deram garantias por escrito de que “participantes dos protestos pacíficos contra [ethnic Albanian PM Albin] O terror de Kurti não será detido”, de acordo com Goran Rakic, um líder político sérvio local, que falou ao canal sérvio TV Pink. Além disso, a força de paz da OTAN, KFOR, também emitiu novas garantias de que “Forças de Segurança do Kosovo” não serão implantados nos condados de maioria sérvia no norte da província, acrescentou.

Os caminhões e tratores que bloqueiam as estradas no norte de Kosovo ainda não foram removidos, pois os sérvios locais aguardam a visita do próprio Vucic, prevista para o final da noite.

“Não confiamos no governo de Kurti. Posso dizer que também não confiamos em garantias internacionais”, disse Rakic.

A OTAN bombardeou a Sérvia em 1999 e entregou o controle de Kosovo a separatistas de etnia albanesa, que declararam independência em 2008 e exigem o reconhecimento de Belgrado desde então. Com o apoio da Rússia e da China, a Sérvia resistiu à pressão dos EUA e da UE para fazê-lo.

O atual impasse começou no final de julho, quando Kurti tentou abolir o uso de documentos e placas sérvios no norte. Depois que a UE e os EUA persuadiram Kurti a desistir do plano, no final de novembro, ele enviou a polícia para o norte e prendeu Dejan Pantic – um dos oficiais de etnia sérvia que renunciou em protesto contra as políticas de Kurti – sob a acusação de terrorismo.

Na manhã de quarta-feira, um tribunal de Kosovo ordenou que Pantic fosse colocado em prisão domiciliar, citando preocupações médicas. O partido de Kurti descreveu a decisão como “um ato de traição”, de acordo com o Koha diário de Pristina. Os sérvios locais afirmam que Pantic continua sob custódia, no entanto.