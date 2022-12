Guerra Fria 2.0: o que está em jogo na disputa entre EUA e China na região do Indo-Pacífico?

“O Produto Interno Bruto [PIB] chinês já é superior em poder de qualidade de compra, deve ultrapassar em dólar e a projeção para as próximas décadas é que venha a ser o dobro do PIB estadunidense. Então isso tem um impacto geopolítico extremamente grande. Os aliados americanos da Guerra Fria praticamente não tinham relações com a União Soviética, sobretudo os principais. Hoje, os principais aliados americanos, inclusive na Ásia, inclusive no Indo-Pacífico (Japão, Coreia do Sul, Índia, Austrália, entre outros) têm nas relações com a China o seu principal mercado”, elencou.