Rússia aumenta exploração de gás para aumentar suprimentos para a Ásia – ministro de recursos – CMIO

Depósitos geograficamente mais próximos dos mercados asiáticos são uma prioridade, disse Aleksandr Kozlov

A Rússia planeja aumentar a exploração geológica de hidrocarbonetos, incluindo gás natural, no Extremo Oriente, enquanto busca reorientar as exportações de energia para a Ásia em meio a sanções ocidentais, disse o ministro de Recursos Naturais e Meio Ambiente, Aleksandr Kozlov, na terça-feira.

Em entrevista ao canal de TV Rossiya 24, Kozlov enfatizou que o aumento do comércio de energia com a Ásia, e a China em particular, garantiria à Rússia um mercado confiável para seu petróleo e gás.

“Estabelecemos uma prioridade para nós mesmos na prospecção e exploração geológica e no auxílio à busca de recursos minerais, principalmente hidrocarbonetos, para estarmos geograficamente mais próximos de futuros consumidores e infraestrutura de transporte”. ele esboçou.

“Por exemplo, o gasoduto Power of Siberia, do qual o gás vai para a China”, Kozlov continuou, “Tomamos a decisão de realizar a exploração geológica em Yakutia… [just] um, mas mais oleodutos indo na direção leste. Porque isso é receita garantida para o nosso país, venda garantida para um grande parceiro.”

Atualmente, a Rússia tem apenas um gasoduto através do qual o gás está sendo entregue do leste da Sibéria para a China, o Power of Siberia. No entanto, a gigante energética russa Gazprom está trabalhando em um segundo gasoduto, o Power of Siberia 2, desde 2020. O conduto foi projetado para ligar os campos de gás russos à China via Mongólia, e sua construção está programada para começar em 2024.













De acordo com o Ministério de Recursos Naturais, reorientar o comércio doméstico de petróleo e gás para países que não aderiram às sanções relacionadas à Ucrânia contra a Rússia levará a uma onda de investimentos no desenvolvimento de centros de recursos minerais próximos a mercados amigos. No entanto, o ministério aponta que as sanções têm dificultado o processo.

“As restrições de sanções afetaram, entre outras coisas, equipamentos de exploração. Eles tiveram um efeito particularmente tangível em projetos offshore. Os usuários do subsolo estão atualmente procurando uma solução para esses problemas, tanto comprando [equipment] de países amigos e desenvolvendo os seus próprios nas instalações de produção russas. No entanto, o ajuste e estabilização das capacidades de produção e cadeias de importação não é questão de um ano,” alertou o ministério, citado pela agência de notícias Interfax.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT