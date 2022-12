China revela uma nova arma surpreendente em sua guerra de informação contra o Ocidente – CMIO

Os EUA e seus aliados controlam o espaço da mídia global, mas Pequim tem um plano para enfraquecer seu domínio

Por Ivan Zuenko Pesquisador Sênior do Instituto de Estudos Internacionais e Professor Associado do Departamento de Estudos Orientais, MGIMO, Moscou .

Ao resumir 2020 – um ano difícil com a pandemia de Covid-19 e uma escalada no confronto entre Pequim e Washington – o proeminente cientista político chinês Yuan Peng escreveu: “Não importa mais o que é verdadeiro ou falso – o que importa é quem controla o discurso.”

O especialista se referia à pressão da mídia para desacreditar a China, mas na verdade identificou uma das principais características de nosso tempo – que poderia ser chamado de ‘era da pós-verdade’, quando a opinião pública é moldada não por fatos, mas por emoções.

Aqueles que podem orientar esses sentimentos na direção certa são os que moldam a agenda da informação. As emoções que são geradas tornaram-se o ‘discurso’. Esse conceito, nascido entre os filósofos pós-estruturalistas franceses (principalmente Michel Foucault) em meados do século XX, encontrou-se no centro da política global no início do século XXI.













O ano de 2022, com todos os seus eventos tumultuados – a escalada da ‘crise ucraniana’, o boicote diplomático às Olimpíadas de Pequim, a visita de Nancy Pelosi a Taiwan e a expansão da ‘OTAN global’ – elevou a temperatura do confronto de informações para níveis recordes. Não temos motivos para esperar que seja menos aquecido no ano que vem. A China é um daqueles países que, embora tenha perdido a divisão inicial do ‘capital discursivo’, reconheceu o problema a tempo e agora está construindo consistentemente o que os especialistas chamam de ‘poder discursivo’.

Pequim ficou preocupada com essa questão cerca de dez anos atrás, quando ficou claro que suas abordagens tradicionais de ‘soft power’ não estavam mais funcionando. Apesar dos generosos investimentos na promoção de sua imagem, a China não foi melhor tratada como consequência.

De fato, ao contrário, o grau de sinofobia aumentou em proporção direta ao crescente poder econômico da China. Os Institutos Confúcio eram vistos exclusivamente como terreno fértil para a propaganda chinesa. Até mesmo um evento de relações públicas obviamente bem-sucedido como os Jogos Olímpicos de Verão de 2008 foi acompanhado por altas acusações de abusos dos direitos humanos e discursos de apoio aos separatistas tibetanos.

Foi quando ficou claro para Pequim que o que importa não é o que realmente está acontecendo, mas como é relatado na internet. E o conteúdo online no mundo de hoje é produzido principalmente por ocidentais e no idioma inglês. Como resultado, não apenas o próprio Ocidente, mas também os vizinhos da China, olham para isso com os olhos do Ocidente.

Tornou-se necessário analisar por que as atitudes em relação às ações de um determinado país são explicadas pela forma como elas são apresentadas em praça pública – e tal explicação foi encontrada no conceito de ‘discurso’. “Quem controla o discurso controla o poder”, começaram a escrever intelectuais chineses, modificando criativamente as ideias de Foucault para atender à demanda política.

E logo essas descobertas teóricas emergiram dos escritórios de estudiosos e se tornaram a base informativa da nova política externa de Pequim – com foco no ‘grande renascimento da nação chinesa’. A posição ativa dos diplomatas e especialistas chineses nas redes sociais (a chamada ‘diplomacia do guerreiro lobo’), a promoção da sua terminologia em várias plataformas internacionais – tudo isto faz parte do ‘poder discursivo’ que está a ser desenvolvido por Pequim.

O fenômeno do ‘poder discursivo’ na China não passou despercebido pelos especialistas do país. O Instituto de Estudos Internacionais do Instituto Estadual de Relações Internacionais de Moscou (MGIMO) também publicou um relatório analítico intitulado ‘Do poder brando ao poder discursivo: a nova ideologia da política externa da China‘, que fornece uma avaliação abrangente desse fenômeno e faz previsões para o futuro.

Segundo suas constatações, as lutas em torno do discurso fazem parte do enfrentamento híbrido que já ocorre em escala global. O principal objetivo da China é combater a ‘hegemonia discursiva’ do Ocidente, sem derrubá-la, porque Pequim precisa de estrutura para construir relações construtivas com outros países. Como resultado, uma realidade discursiva alternativa ao Ocidente será gradualmente criada e a maioria dos países do mundo se encontrará em meio a um dilema na escolha de qual ponto de vista adotar. Mais importante ainda, o ‘poder discursivo’ nas interpretações chinesas não se limita à palavra escrita – padrões tecnológicos, financeiros e gerenciais também fazem parte dela. O que, claro, significa que uma nova divisão aguarda o planeta.

Esse é o maravilhoso novo mundo – o mundo da pós-verdade e da ‘multipolaridade discursiva’.

Este artigo foi publicado pela primeira vez por Profile.ru