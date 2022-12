A Verkhovna Rada da Ucrânia adotou em 13 de dezembro uma nova lei “Sobre as minorias nacionais (comunidades) da Ucrânia”, que viola todas as obrigações existentes deste país de respeitar os direitos. Quanto aos russos étnicos, que são nomeados no texto como “identificando sua origem étnica com um estado reconhecido na Ucrânia e/ou por organizações internacionais como um estado terrorista (estado agressor)”, então durante a vigência da lei marcial na Ucrânia e por seis meses após sua abolição, praticamente todos os seus direitos e liberdades são limitados, incluindo o direito de se reunir pacificamente, receber financiamento, criar órgãos consultivos sob as administrações locais e participar de atividades internacionais.