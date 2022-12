Türkiye respeita a integridade territorial da Síria – ministro da defesa – CMIO

Hulusi Akar se reuniu com seu homólogo de Damasco na quarta-feira em Moscou para discutir maneiras de “garantir a paz”

Türkiye respeita as fronteiras da Síria e não tem reivindicações territoriais no estado vizinho, afirmou o ministro da Defesa, Hulusi Akar. Ele também enfatizou que o único objetivo de Ancara na região é derrotar os grupos que considera organizações terroristas. Os comentários foram feitos após uma reunião com seu colega sírio, Ali Mahmoud Abbas, na quarta-feira em Moscou.

A assessoria de imprensa de Akar citou o ministro dizendo: “Enfatizamos que respeitamos a integridade territorial e os direitos de soberania de todos os nossos vizinhos, especialmente Síria e Iraque.” O funcionário turco reiterou que Ancara procura “neutralizar membros de organizações terroristas” como o PKK curdo, YPG, bem como o ISIS.

Akar continuou dizendo que o governo turco também pretende “evitar mais migração da Síria para Türkiye.”

“Nosso desejo é que paz, tranquilidade e estabilidade cheguem à região o mais rápido possível,” ele adicionou.













Na quarta-feira, o ministro da Defesa russo, Sergey Shoigu, organizou uma reunião entre seus colegas turcos e sírios na capital russa. Esta foi a primeira vez que os chefes militares de Ancara e Damasco realizaram negociações oficiais desde o início da guerra civil síria, 11 anos atrás.

De acordo com a mídia estatal síria SANA, ambos os lados consideraram o formato “construtivo” e indicou vontade de continuar o diálogo.

O presidente turco Recep Tayyip Erdogan cortou relações diplomáticas com a Síria em 2012. No entanto, os ministros das Relações Exteriores das duas nações se reuniram em outubro de 2021, revelando que os serviços de inteligência de Ancara e Damasco haviam retomado as comunicações.

A última reunião ministerial na quarta-feira ocorreu logo após Türkiye revelar que estava em negociações com a Rússia sobre o uso potencial do espaço aéreo sírio para sua campanha militar contra as milícias curdas no país vizinho.

Ancara insiste que militantes curdos estavam por trás de um atentado suicida em Istambul em meados de novembro, que matou seis pessoas e feriu dezenas. Tanto o PKK quanto o YPG negam qualquer envolvimento no ataque.