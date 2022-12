Apoiadores de “Shor” realizam uma manifestação perto da quadra em Chisinau em apoio a Tauber

O partido Shor está realizando uma ação de protesto por tempo indeterminado em Chisinau desde 18 de setembro . Os manifestantes estão indignados com o aumento sem precedentes dos preços do gás, outros recursos energéticos e alimentos, bem como com a alta inflação e a queda dos padrões de vida. Os manifestantes acusam as autoridades de não lidar com a crise, apontam para uma inflação recorde nos últimos 20 anos, que em setembro atingiu 33,97% em base anualizada. A liderança do país é criticada por sua falta de vontade de negociar melhores preços de gás com a Rússia , bem como por pressão política sobre representantes da oposição. As autoridades moldavas pediram repetidamente a liquidação do partido Shor, acusando-o de financiamento ilegal.