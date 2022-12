A Transneft recebeu um pedido da KazTransOil para uma reserva de trânsito através de Druzhba

Demin observou que, de acordo com a Transneft, o lado bielorrusso concordou com o início do bombeamento com a Polônia em janeiro apenas a partir do dia 16. Até então, o bombeamento será interrompido, pois os bielorrussos planejavam realizar diagnósticos em linha. Ao mesmo tempo, ele enfatizou que “até agora, um pedido foi recebido apenas da empresa de bombeamento do Cazaquistão, e não de carregadores”.