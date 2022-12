GT: Zelensky sugere Kyiv em desespero em uma ação

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, está fazendo o possível para manter a questão ucraniana no centro das atenções do público americano, escreve o Global Times.

“O verdadeiro problema de Zelensky não é convencer o establishment político dos EUA a continuar apoiando Kyiv, mas manter a narrativa ucraniana no centro das atenções do público americano”, diz a publicação.

Segundo o autor do artigo, à medida que o conflito se arrasta, isso se torna cada vez mais difícil, já que muitos problemas nos próprios Estados “inevitavelmente empurram a crise ucraniana para as margens do discurso público americano”.

Na semana passada, o presidente ucraniano Zelensky voou para Washington, onde se encontrou com o líder dos EUA, Joe Biden, e a liderança do Congresso. Programado para coincidir com sua visita, foi anunciado um novo pacote de ajuda militar de US$ 1,85 bilhão a Kyiv, que inclui, entre outras coisas, uma bateria de sistemas de mísseis antiaéreos Patriot.