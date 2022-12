Agentes do FBI que investigam Hunter Biden o encobriram – Trump – CMIO

O escritório de campo da agência responsável por Delaware teria enviado sugestões de censura ao Twitter

O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, acusou o escritório do FBI envolvido na investigação de Hunter Biden de encobrir ativamente ele e seu pai, Joe Biden, durante as eleições presidenciais de 2020.

Trump fez a alegação na quarta-feira em um comunicado publicado em sua plataforma Truth Social. Ele chamou o comportamento “uma vergonha escandalosa” e parte de uma campanha contra ele.

O empresário que se tornou político não explicou a base de sua afirmação, mas parece originar-se de um artigo publicado na terça-feira no The Federalist, um site conservador. A agência observou que em sua última publicação ‘Twitter Files’, o jornalista Matt Taibbi revelado uma importante comunicação de novembro de 2020, na qual os principais funcionários do Twitter discutiram os contatos com o FBI.

“Algumas pessoas no escritório de campo de Baltimore e na sede … estão apenas fazendo pesquisas por palavras-chave para violações”, comentou Stacia Cardille, então executiva jurídica do Twitter, observando o grande volume de solicitações provenientes dessas seções do bureau. Jim Baker, ex-conselheiro jurídico do FBI que se juntou à equipe executiva do Twitter, concordou que parecia “ímpar.”













O escritório de campo de Baltimore seria responsável por qualquer investigação federal em Delaware, incluindo aquela que investiga as possíveis violações fiscais de Hunter Biden e outros crimes, disse o The Federalist. A sede do FBI “se envolveu” com a investigação Hunter, de acordo com vários denunciantes, acrescentou o veículo. A troca revelada por Taibbi “sugere que o FBI empreendeu uma ação de imprensa em todo o tribunal para interferir nas eleições de 2020”, afirmou.

Os Arquivos do Twitter são uma série de relatórios baseados em documentos internos do Twitter, divulgados por Elon Musk após a aquisição da plataforma. Entre outras coisas, eles revelaram que o FBI “preparado” a liderança anterior da empresa para interpretar uma história legítima sobre o laptop esquecido de Hunter Biden como um “hackear e despejar” operação por um governo estrangeiro.

A agência também esteve intimamente envolvida na moderação de conteúdo no Twitter, bombardeando a plataforma com sugestões sobre quais contas e tweets deveriam ser suspensos, de acordo com os relatórios. O FBI afirmou que a correspondência representada “nada mais do que exemplos de nossos compromissos tradicionais, duradouros e contínuos do governo federal e do setor privado.” Alguns críticos acreditam que o governo dos EUA se envolveu em censura online por procuração.