Türkiye reivindica vitória contra combatentes curdos – CMIO

Ancara intensificou sua campanha transfronteiriça no Iraque contra as milícias, depois de acusá-las de um atentado mortal em Istambul

forças turcas “neutralizado” três membros do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) no Iraque, anunciou o Ministério da Defesa na terça-feira. Ancara considera o PKK uma organização terrorista e intensificou sua operação militar contra o grupo após um atentado a bomba em Istambul no mês passado que matou seis pessoas.

“Três terroristas do PKK foram neutralizados na região de Gara, no norte do Iraque”, o ministério afirmou no Twitter, acrescentando “nossas operações continuarão até que o último terrorista seja neutralizado.”

O tweet incluía um vídeo de um drone turco de ataque Bayraktar lançando uma bomba, embora não esteja claro se essas munições foram usadas para combater os supostos terroristas. Türkiye usa o termo ‘neutralizado’ independentemente de os combatentes terem sido mortos ou capturados.

Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız!Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.#MSBpic.twitter.com/M5xcgUqsKE — TC Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 27 de dezembro de 2022

O ataque no Iraque ocorreu um dia depois que um soldado turco foi morto em um ataque a uma base militar, de acordo com um relatório anterior do Ministério da Defesa turco.

Türkiye lançou uma operação aérea massiva contra o PKK e sua ramificação síria, o YPG, no final de novembro, depois que um ataque a bomba matou seis pessoas em Istambul e feriu mais de 80 outras. Ancara culpou o ataque “Terroristas do PKK/YPG” e realizou ataques aéreos no norte do Iraque e na Síria em resposta, nomeando sua ofensiva de ‘Operação Claw Sword’.

“Abrigos, bunkers, cavernas, túneis e armazéns de terroristas foram destruídos com sucesso” nos ataques aéreos, disse o ministro da Defesa turco, Hulusi Akar, posteriormente. Seu ministério afirmou posteriormente que 89 alvos foram atingidos, enquanto as autoridades curdas disseram que duas aldeias habitadas por civis foram destruídas.

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, disse que os ataques aéreos foram “só o começo” e que uma ofensiva terrestre se seguiria.

Tanto o PKK quanto o YPG negam qualquer envolvimento no atentado de Istambul.

Türkiye tem travado uma guerra de baixa intensidade contra as milícias curdas ao longo de suas fronteiras com a Síria e o Iraque por quatro décadas, em uma campanha de vaivém que já custou a vida de quase 40.000 pessoas em Türkiye.