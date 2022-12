Pessoas pulam para a morte tentando escapar de um grande incêndio em um resort (VÍDEOS) – CMIO

Pelo menos 10 pessoas morreram em um incêndio que atingiu um hotel e um cassino no Camboja

Um grande incêndio envolveu o complexo Grand Diamond City Hotel and Casino na popular cidade turística cambojana de Poipet, do outro lado da fronteira com a Tailândia, na noite de quarta-feira.

Nhem Phoeng, um alto funcionário da prefeitura de Poipet, disse ao Phnom Penh Post que mais de “mais de dez pessoas morreram” às 9h10, horário local, e mais de 30 ficaram feridos, muitos dos quais foram transportados para a Tailândia e hospitalizados lá.

Phoeng acrescentou que a maioria das vítimas eram funcionários cambojanos e tailandeses.

Vídeos postados nas redes sociais parecem mostrar pessoas sentadas no peitoril da janela e caindo no chão enquanto tentavam escapar. Peerapan Srisakorn, funcionário da Aranyaprathet Rescue Foundation, disse à CNN que viu duas pessoas morrerem e várias quebrarem as pernas depois de pular do prédio em chamas.

VER: #BNNCamboja Relatórios Um incêndio no Grand Diamond City Hotel and Casino em Poipet, perto da fronteira tailandesa, matou pelo menos sete pessoas. De acordo com a polícia, 53 pessoas ficaram feridas e 8 pessoas desapareceram. pic.twitter.com/zQojI6iC7G — Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) 29 de dezembro de 2022

O incêndio durou mais de cinco horas, de acordo com o major-general Sithi Loh, comissário de polícia da província. A polícia disse que 400 pessoas estavam dentro do prédio quando o incêndio começou.

Kun Kim, vice-presidente do Comitê Nacional de Gerenciamento de Desastres, disse que helicópteros e comandos do exército ajudaram nos esforços de resgate.

Segundo a AFP, os cassinos de Poipet são populares entre os visitantes da Tailândia, onde a maioria das formas de jogo é ilegal.