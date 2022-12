Cavusoglu disse que planeja negociar com Lavrov

Os ministros da Defesa da Rússia , Síria e Turquia mantiveram conversações trilaterais em Moscou para discutir maneiras de resolver a crise síria, disse o Ministério da Defesa da Rússia anteriormente. O ministério esclareceu que “após a reunião, as partes observaram a natureza construtiva do diálogo mantido neste formato e a necessidade de continuá-lo no interesse de estabilizar ainda mais a situação na República Árabe e na região como um todo”. As conversas entre os chefes dos departamentos militares em Moscou foram as primeiras conversas oficiais entre Ancara e Damasco em 11 anos, observou o jornal Hürriyet.