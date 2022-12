Lavrov: Grécia assegurou à Rússia que não vai transferir sistemas antiaéreos S-300 a outros países

“Monitoramos de perto esse tipo de questões. Em particular, o mesmo problema da proibição da transferência das nossas armas a quem que seja aplica-se à maioria das armas no Leste Europeu, onde foram fabricadas sob licença nos países do Pacto de Varsóvia”, observou o chefe da diplomacia russa.

Anteriormente, Lavrov alertou que qualquer remessa de armas para Kiev se tornaria um alvo legítimo para as Forças Armadas russas. Por sua vez, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, comentou que as tentativas de bombear a Ucrânia com armas não favorecem o andamento das negociações e vão ter um impacto negativo na situação.