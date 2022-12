Putin proíbe todas as vendas de petróleo para estados com ‘teto de preço’ – CMIO

A medida é uma resposta a um limite de preço da coalizão ocidental nas exportações de petróleo da Rússia.

O presidente Vladimir Putin assinou um decreto sobre medidas de retaliação ao teto de preços do Ocidente para as exportações de petróleo da Rússia. A ratificação de terça-feira é uma resposta à medida punitiva tomada pela UE, pelos países do G7 e pela Austrália, que entrou em vigor no início deste mês.

O decreto presidencial proíbe o fornecimento de petróleo e derivados da Rússia a países que aplicam um teto de preço em seus contratos. Também proíbe entregas se os contratos direta ou indiretamente especificarem o limite.

De acordo com o decreto, que foi publicado no site do governo, a proibição de fornecimento de petróleo em resposta ao teto de preços entra em vigor em 1º de fevereiro de 2023 e é válida até 1º de julho de 2023. A data de vigência da proibição de fornecimento de petróleo produtos serão determinados posteriormente pelo governo.

O presidente pode conceder permissão especial para o fornecimento de petróleo e derivados proibidos pelo teto de preços, conforme o decreto. O Ministério da Energia da Rússia monitorará o cumprimento da ordem presidencial sobre medidas de retaliação.

O preço máximo de US$ 60 por barril para as exportações de petróleo russo por via marítima foi introduzido pela UE, pelos países do G7 e pela Austrália em 5 de dezembro. o preço definido.

O Kremlin prometeu responder à medida da maneira que melhor atendesse aos interesses de Moscou, alertando que não negociaria com nações que apóiam o teto de preços. O vice-primeiro-ministro Aleksandr Novak disse que o petróleo russo ainda estará em alta demanda, apesar das últimas sanções às exportações do país. Ao impor um teto de preço, os países ocidentais apenas desencadearão mais inflação de energia devido à oferta escassa, disse o ministro, acrescentando que a Rússia considera inaceitáveis ​​esses tipos de mecanismos não relacionados ao mercado.

