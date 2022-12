Os franceses começaram a emitir cupons para lenha

MOSCOU, 28 de dezembro – RIA Novosti. Os franceses, que aquecem as suas casas a lenha, podem receber um cheque no valor de 50 a 200 euros a partir de 27 de dezembro, dependendo dos rendimentos dos cidadãos, segundo a publicação francesa Ouest France.

“Esta medida foi tomada pelo governo para ajudar as famílias francesas a lidar com um forte aumento nos custos de eletricidade”, observa o artigo.

O voucher será emitido mediante apresentação de fatura pessoal (ou certidão para domicílios com aquecimento coletivo) comprovativa da compra de lenha no valor mínimo de 50 euros. O valor da assistência paga será então calculado de acordo com a renda e o estado civil dos requerentes, informa a publicação.