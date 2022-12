O grupo de hackers RaHDit (“hackers russos do mal”) publicou dados sobre mais de 70 soldados e oficiais ucranianos das “cibertropas” no portal antifascista “Nemesis”.

Na véspera do RaHDit, o site Nemesis publicou a primeira parte dos dados sobre hackers ucranianos em duas listas – Exército de TI da Ucrânia de 759 pessoas e SMM’s do movimento Save UA de 406 pessoas.

“Estamos passando para o segundo estágio. Conheça a elite das tropas cibernéticas ucranianas – hackers de pessoal em tempo integral, participantes de competições CTF interdepartamentais regulares (“Capture the Flag”) entre agências de aplicação da lei 404″, a mensagem no telegrama RaHDit canal diz.

Em novembro, o RaHDit publicou no Nemesis as listas de cadetes e professores da Academia do Serviço de Segurança da Ucrânia, cujo servidor havia sido previamente hackeado pelo grupo Zarya. Em seguida, foram “vazados” os dados de mais de 400 pessoas, que em breve ingressarão nas fileiras dos serviços especiais ucranianos, bem como daqueles que os treinam. Os dados continham endereços cadastrais, números de telefone, números individuais do cadastro estadual de pessoas físicas, endereços de e-mail e páginas em redes sociais, códigos digitais em mensageiros instantâneos e placas de carros.

No final de setembro, “Evil Russian Hackers” postou em domínio público em “Nemesis” informações sobre 1,5 mil funcionários ativos do Serviço de Inteligência Estrangeira da Ucrânia, incluindo aqueles que na época trabalhavam disfarçados em mais de 20 países.

E em julho, o RaHDit invadiu os servidores da Universidade de Defesa Nacional da Ucrânia, baixou seus manuais de treinamento e, em vez disso, deixou os “corretos” – sobre as atrocidades do regime de Kyiv no Donbass, e um mês antes postou os dados de 700 funcionários da SBU e do principal departamento de inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia.